Via Stradone è ormai diventata una mulattiera

Da tempo evidenziamo la pericolosità in via Stradone, quel tratto di strada verso la città, nei pressi della rotonda Germania. Ormai la strada è una mulattiera, soprattutto nei pressi del ponte dello scolo Lama, una strada importante e trafficata per la presenza nel quartiere di importanti comparti abitativi e la vicinanza di scuole e strutture per anziani. È visibile a tutti la mancanza di sicurezza.

Nicola Tritto

Coordinatore

comunale di Forza Italia

Spiegamento di forze

per il dottor Guerra

Ho visto su tutte le testate locali le foto e la descrizione del sequestro dell’ambulatorio del dottor Guerra. Non entro nel merito della vicenda giudiziaria ma devo manifestare la mia sorpresa e il disappunto per le modalità del sequestro nei confronti di un professionista che non ha manifestato atti di violenza o intemperanza verso autorità e pubblici funzionari. Almeno sei mezzi della polizia locale e dei carabinieri hanno ’circondato’ il laboratorio veterinario con abbondante dispiego di forze dell’ordine. Il tutto per notificare al dottor Guerra il provvedimento di sequestro ed attaccare due cartelli alle porte . Sarebbe bastata una pattuglia con due agenti. Credo che l’arresto del mafioso Messina Denaro abbia avuto un dispiego di forze dell’ordine inferiore. È evidente la intenzione di manifestare un ’protagonismo’“ eccessivo e, a mio parere, non necessario.

Remo Tarroni