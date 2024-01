Via Trieste è pericolosa, va messa in sicurezza

È incredibile che finora non siano stati presi i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza

dei lavoratori che usufruiscono dell’autobus nelle fermate di via Trieste, tra il cavalcavia e via dell’idrovora. Specialmente al buio e in condizioni meteorologiche avverse, come la densa nebbia, questi lavoratori rischiano di essere investiti mentre si dirigono al lavoro nella zona del porto e nella zona industriale di via dell’idrovora.

La carreggiata in quella zona è pericolosa a causa della velocità dei mezzi diretti o provenienti a/da Marina, unita alla mancanza di spazi sufficienti oltre la

carreggiata. Nonostante il rischio evidente, l’ssenza di pensiline e l’inadeguata larghezza della

zona extra carreggiata sembrano ignorare la sicurezza di questo tratto di strada frequentato principalmente da extracomunitari. È importante che l’amministrazione comunale e la Start Romagna intervengano tempestivamente per implementare misure di sicurezza, come la realizzazione di pensiline e l’allargamento adeguato della zona extra carreggiata.

Maurizio Marendon