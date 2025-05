"Viabilità al collasso, via Molinetto da riqualificare e servono più autobus"

Per Giovanni Morgese, candidato sindaco per la Dc, "la viabilità è al collasso". Per questo si dovrebbero attivare "piani alternativi in caso di incidente sulla Reale; mettere in sicurezza e riqualificazione di via Molinetto; pensare alle revisione del funzionamento del ponte mobile, con trasparenza su tempi e priorità". Ancora: "Revisione degli assi principali di scorrimento e dei sensi unici; studio per nuovi varchi e soluzioni per uscire dalla città senza blocchi; coordinamento semaforico intelligente e gestione dinamica del traffico; potenziamento reale del trasporto pubblico, con corsie dedicate e orari potenziati; incentivi al car pooling e alla mobilità ciclabile sicura; revisione delle ztl e dei parcheggi per favorire una mobilità ordinata, non punitiva".