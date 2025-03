Viabilità, approvati lavori di manutenzione in ambito portuale

Viabilità, approvati interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale per un milione di euro. Al centro degli ultimi provvedimenti approvati dalla giunta il progetto di interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale del valore di un milione di euro. "Si tratta di lavori necessari – affermano l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte e l’assessora al Porto Annagiulia Randi –, tesi a migliorare e rendere funzionale la viabilità del porto. L’alta percentuale di mezzi pesanti che gravita in quell’area provoca criticità sul fondo stradale che richiedono un massiccio intervento a livello manutentivo. Questo progetto contribuirà a un notevole risanamento dell’infrastruttura viaria".

La strada interessata dai lavori sarà quella principale di accesso, la Classicana, nel tratto compreso tra via Piomboni e l’inizio della rampa in prossimità del ponte su via Darsena San Vitale e la rotonda con via Rubboli. Altri interventi saranno realizzati su via Darsena San Vitale e in via Paleocapa. Sono già in corso lavori propedeutici di pulizia delle strade e delle banchine in particolare lungo via Classicana, a lato della canaletta di scolo, per agevolare lo smaltimento delle acque meteoriche. A seguire inizieranno i lavori di rifacimento della sovrastruttura stradale al fine di eliminare i dissesti presenti e riportare la strada in sicurezza. Saranno possibili deviazioni, con possibili rallentamenti; sarà sempre consentito l’accesso alle attività portuali.