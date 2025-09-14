Viabilità e rifiuti. Cervia si prepara a Ironman 2025

Da giovedì a domenica prossimi torna a Cervia il lungo weekend di Ironman. Già da domani però, sono in calendario modifiche alla viabilità. Sul tratto del Lungomare Deledda compreso fra il viale Milazzo e il viale De Amicis è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito da mezzanotte di domani alla stessa ora del 23. Gli stessi limiti sono previsti anche per via Modena, via Ferrara, via Parma e via Piacenza. Per i giorni clou delle gare, quindi dal 19 al 21 settembre occorrerà fare attenzione e controllare la viabilità nelle vie interessate dal percorso di gara.

Saranno precluse al traffico veicolare porzioni del Lungomare Deledda, viale Milazzo, viale dei Mille, viale Colombo, via Nazario Sauro, corso Mazzini, piazza Pisacane, circonvallazione Sacchetti, viale 2 Giugno, le prime Traverse di Milano Marittima, viale Gramsci e rotonda I° maggio. In occasione della gara principale, cioè la ‘lunga distanza’ di Ironman, è prevista la chiusura straordinaria dei nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia, pubblici e privati e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale nella giornata di sabato. Con l’arrivo dell’evento sportivo Ironman proprio sabato e domenica prossimi, nelle zone di Cervia e Milano Marittima cambiano anche gli orari per il servizio di raccolta porta a porta per famiglie ed attività. Da domani, sul lungomare Deledda, sarà allestita la zona Transition, che andrà dal bagno White Beach 150 al bagno Dover 175, la quale verrà chiusa con transenne e con corridoi di accesso fino alle traverse che dal lungomare conducono a viale Italia. Vista l’impossibilità di transito dei mezzi di raccolta in tale area, a partire da domani fino a lunedì 22, nelle traverse che sfociano sull’Area Transition del lungomare saranno installati dei punti di raccolta temporanei, in sostituzione del servizio porta a porta che ripartirà regolarmente martedì 23.

Dalla mattina di venerdì i corridoi verranno chiusi fino a domenica 21 sera, finché non sarà concluso l’evento, per cui gli stabilimenti balneari interessati dovranno circumnavigare tale area e conferire i loro rifiuti nei punti di raccolta temporanei a loro più comodi. Solo per sabato nelle zone del lungomare interessate dalla manifestazione, la raccolta del vetro verrà effettuata a partire dalle 3 e non dalle 9, come previsto dal calendario, per via del blocco stradale. Nel centro di Milano Marittima, l’esposizione di tutte le tipologie di rifiuti raccolte a domicilio presso famiglie (calendario rosa) e attività (calendario grigio) nelle giornate di sabato e domenica andrà effettuata dalle 23 della notte precedente la raccolta alle 3 del mattino seguente (anziché dalle ore 12 alle 13). Infine, anche quest’anno, i parcheggi a stalli blu del Comune di Cervia saranno gratuiti nei giorni da venerdì a domenica inclusa.