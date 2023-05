Viabilità, il disagio è servito Troppi i camion sull’Adriatica Il prefetto: "Presto con i lavori"

La concomitanza del cantiere per l’ampliamento della statale Adriatica e la chiusura del ponte mobile sul Candiano per lavori legati alla sicurezza dell’infrastruttura, stanno mandando in tilt da alcuni giorni la viabilità cittadina. Ieri mattina è stato convocato in prefettura il Comitato Operativo Viabilità con Polizia Locale, Polizia Stradale, Anas e Società Autostrade per fare un punto della situazione. E’ stato confermato che sull’Adriatica confluisce giornalmente un notevole volume di traffico, soprattutto composto da camion provenienti da nord est che, non potendo accedere al Ponte Mobile, impegnano la Statale 16 in direzione sud passando per il restringimento del cantiere. Questa situazione condiziona pesantemente la viabilità con tempi di percorrenza variabili e con code e rallentamenti concentrati soprattutto in alcune fasce orarie della mattina e del tardo pomeriggio. Sulla rete stradale urbana del comune di Ravenna si registrano, ad esempio, code e rallentamenti in via Darsena, soprattutto negli orari di punta, con tempi di attesa fino a 20 minuti, dovuti principalmente alla chiusura del ponte mobile. La strada che passa tra testata del canale e ferrovia è l’unica che collega i due lati della città. Di conseguenza si intasano Circonvallazione Piazza d’Armi e via Pallavicini.

Fino alla riapertura del ponte, il Comune ha disposto che da via Pallavicini, prendendo via Carducci, si possa entrare a destra in via di Roma, sospendendo le limitazioni imposte dalla Ztl. In questo modo il traffico diretto a sud può defluire meglio. Lo spegnimento della Ztl in questo punto è utile agli automobilisti che percorrono la circonvallazione San Gaetanino e diretti a sud della città, possono optare per l’itinerario alternativo attraverso via S. Alberto (Porta Serrata) e via di Roma fino a via Cesarea (Porta Nuova). Per chi è diretto ai Lidi nord, in alternativa a via Darsenavia Antico Squero, si suggerisce di considerare l’itinerario attraverso il ponte di via Teodora. Analogamente, per raggiungere i lidi Sud, il suggerimento è quello di percorrere la via Destra Canale Molinetto, in alternativa via Trieste. Problemi si registrano anche a Porto Corsini, attraversata da un traffico supplettivo diretto al traghetto, dove però si formano lunghe file che superano i 30 minuti di attesa. Anche per questo, alcune aziende presenti lungo via Baiona, hanno introdotto un orario flessibile. Il Prefetto Castrese De Rosa ha evidenziato agli enti che stanno effettuando i lavori, di procedere con la massima rapidità possibile all’esecuzione degli stessi, al fine di limitare i tempi di disagio alla collettività e nello stesso tempo ha ritenuto necessario informare l’utenza sull’opportunità di utilizzare tutte le strade alternative, soprattutto nelle ore di maggiore traffico, ossia tra le 7 e le 9 e le 18 e le 20.

l.t.