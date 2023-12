Viabilità, nuove opere e mobilità

Viabilità, sicurezza del territorio, mobilità sostenibile, edilizia scolastica e nuove opere. Sono questi i punti principali del bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Bagnacavallo, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale assieme all’aggiornamento del Documento unico di programmazione 2024-26 e al Programma triennale dei lavori pubblici, con tanto di elenco annuale per il 2024. L’approvazione è avvenuta con 9 voti favorevoli (gruppo Pd) e 2 contrari (Lega, Nuova Bagnacavallo).

Gli investimenti previsti per i lavori in programma a partire dal 2024 ammontano a oltre 11 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai numerosi cantieri già avviati nel corso di quest’anno. Gli interventi riguarderanno principalmente il ripristino della viabilità danneggiata dall’alluvione, nuove opere nell’ambito del Pnrr e in particolare per la messa in sicurezza del territorio (tra cui rientrano il completamento del bacino di laminazione del Redino e interventi sulla rete scolante della frazione di Glorie), interventi per favorire la mobilità ciclabile, lavori di efficientamento energetico e cura del territorio e nuove opere per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica.