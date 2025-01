Viabilità post alluvione, nuove delibere: come cambia nel Ravennate

Ravenna, 2 gennaio 2025 – Riguardano la viabilità del territorio ravennate alcune delibere approvate nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. In particolare i progetti esecutivi si riferiscono a lavori di demolizione e ricostruzione del ponte su via Corriera antica a Mandriole e al ripristino delle condizioni di diverse strade ammalorate dalle alluvioni. La Giunta ha inoltre deliberato gli interventi localizzati di consolidamento del ponte di via Cella sul fiume Ronco.

Con finanziamenti del Pnrr, assegnati successivamente all’alluvione di maggio 2023, sarà realizzato un nuovo ponte, in sostituzione di quello attuale, sullo scolo Busona a Mandriole, in via Corriera antica, per un valore di poco meno di 350mila euro. Si tratterà di una struttura scatolare in cemento armato. Per un importo di oltre 667mila euro saranno realizzati, in zona San Pietro in Trento, interventi di ripristino del manto stradale in conglomerato bituminoso delle vie Garzanti, Fiora e in misto granulare stabilizzato delle vie Trentula (per la loro intera lunghezza) e Sale di Minarda (per un tratto di 750 metri). A completamento dei lavori di manutenzione, sarà ripristinata la segnaletica orizzontale esistente.

Comporterà invece un costo pari a 325mila euro il ripristino della pavimentazione stradale di alcune strade nella zona di San Pietro in Vincoli. In particolare: via Fosso Ghiaia per circa un chilometro dall’intersezione con la via Cella al civico 118; vie Valloncello, Tobagi, Ezio Morigi, in località Campiano, per tutta la loro lunghezza. Infine, è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi localizzati sull’impalcato del ponte di via Cella sul fiume Ronco a Madonna dell’Albero per un impegno di spesa da parte del Comune di 276mila euro. I lavori di consolidamento consistono, tra gli altri, nel rinforzo delle travi con elementi in acciaio e fibre di carbonio.

Per limitare il degrado dei materiali e delle strutture a causa della percolazione di acque si realizzerà, inoltre, la sigillatura dei giunti. “Con questi provvedimenti – osserva l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – proseguiamo nella messa in sicurezza della viabilità danneggiata dalle alluvioni. Specificatamente nel forese dove è importante consentire ai cittadini una migliore fruibilità della percorribilità della rete viaria. Un’attenzione particolare, come avviene da tempo, è rivolta ai ponti che sono costantemente monitorati e sui quali agiamo, a seconda dei casi, rinforzando le strutture o sostituendoli in toto”.