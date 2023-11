Viabilità, riaperto il ponte sullo scolo Cupa

Riaperto, dopo mesi di chiusura, il ponte sullo scolo Cupa, tra viale Matteotti a Milano Marittima e viale Romagna a Lido di Savio. Per il momento potrà transitare solo il traffico leggero nei due sensi di marcia; esclusi quindi mezzi pesanti come bus e camion. Auto, bici e pedoni possono quindi ricominciare ad attraversarlo. Mezzi pesanti, autobus, autocarri dovranno continuare a utilizzare il ponte su via Byron. Il Comune ha già predisposto la segnaletica e i manufatti necessari per poter riaprire il ponte in sicurezza, delimitando anche due corsie ciclopedonali. La società di ingegneria incaricata dell’aggiornamento della verifica statica del ponte sul canale Cupa, infatti, ha completato il lavoro di indagine strutturale firmando il certificato di agibilità che vale due anni. Nelle prossime settimane saranno eseguiti interventi di manutenzione minima come prescritto dagli stessi tecnici. Nel frattempo, fanno sapere dal Comune, gli uffici competenti stanno predisponendo l’incarico per la progettazione esecutiva del nuovo ponte - già finanziato con risorse dedicate all’alluvione per 1 milione di euro. Recentemente, infatti, era stato richiesto il finanziamento, in fase di individuazione dei danni dell’alluvione dello scorso maggio, quantificato in 1 milione per la demolizione e il rifacimento del ponte stesso.

Tanto si era stimato per rifare la struttura, che già aveva avuto problemi in passato ma che era stata fortemente compromessa dall’alluvione. A finanziamento ottenuto si sta già ragionando per la realizzazione di un ponte nuovo che collega la zona finale di Milano Marittima con Lido di Savio. Il progetto finanziato prevede la demolizione completa del ponte esistente e la realizzazione di uno nuovo, senza limitazioni, e consentirà di ampliare la sezione di acqua. Il nuovo ponte sarà dunque adeguato agli argini per consentire un migliore deflusso dell’acqua del canale sottostante. Con l’ottenimento del contributo, si procederà subito per attivare la fase progettuale, in accordo anche con il Consorzio di Bonifica che gestisce lo scolo Cupa, per arrivare in tempi brevi alla sua realizzazione. Altra buona notizia è che a maggio sarà pronta la rotonda per immettersi dal viale Matteotti in viale Nullo Baldini. Già all’indomani del disastro il ponte era stato chiuso dato che erano comparse delle crepe che prima non c’erano e per poi incaricare la società lavorare ad uno studio sullo stato del ponte ora terminano. Non è la prima volta che il ponte sullo scolo Cupa ha dei problemi. A fine agosto 2018 era stato chiuso dopo prove di carico allarmanti e travi arrugginite, per essere riaperto poi dopo alcuni lavori a maggio 2019. La stessa cosa era successa tra il 2014 e il 2015, quando il ponte aveva mostrato ruggine e segnali allarmanti dopo un’altra piena dello scolo.

Ilaria Bedeschi