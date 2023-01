Viaggio afrobeat al Mama’s

Stasera, alle 21, al Mama’s di Ravenna, concerto di Jabel Kanuteh (voce e kora) e Marco Zanotti (batteria, mbira, voce). La spina dorsale della musica del loro nuovo lavoro discografico rimane il dialogo spontaneo tra i due musicisti, che in questi ultimi anni si sono sintonizzati sul continuo scambio dal vivo con il pubblico, sia che si tratti di festival altisonanti che di club o centri sociali. Rispetto all’album precedente le sonorità si ampliano con l’utilizzo della mbira da parte di Zanotti e la presenza, in quasi tutte le tracce, della voce di Kanuteh. Partendo dal solco della tradizione mandengue, della quale la famiglia Kanuteh è ambasciatrice, il duo si muove verso una musica più universale che ha assimilato Fela Kuti così come alcune delle correnti contemporanee provenienti dall’Africa.

Info: 331-9118800