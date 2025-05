Viaggio artistico nella Belle Époque con l’estemporanea di pittura

La città di Faenza si prepara a ospitare un evento che coniuga arte, storia e comunità: l’Estemporanea di pittura Belle Époque. L’iniziativa rientra nel calendario di appuntamenti de ’La Cultura ospite in Residenza’, progetto organizzato dalla Cooperativa In Cammino e Consorzio Blu.

Sabato 31 maggio, dalle ore 10 alle 17, la storica Villa Stacchini, situata in viale Stradone 20, sarà il palcoscenico di una sfida artistica unica. Dieci artisti, immergendosi appieno nello stile ottocentesco della Belle Époque, metteranno mano ai colori e, in abito d’epoca, allestiranno i loro cavalletti all’aperto. Con le loro pennellate, cattureranno su tela la bellezza di Villa Stacchini e il suggestivo panorama che si apre lungo il viale dello Stradone.

Gli artisti che parteciperanno all’estemporanea sono: Paola Alboni, Delvio Biserni, Giuseppina Bosi, Anna Bucchi, Giovanna Ferniani, Raffaella Marchi, Francesco Panetta, Stefania Salaroli, Damiano Scardovi, e Marinella Zaccherini.

Al termine dell’esposizione, si terranno le premiazioni sulla base della valutazione della giuria incaricata di esaminare le opere. Seguirà un aperitivo a tema offerto a

‘La Cultura ospite in Residenza’ è il calendario di eventi aperto a tutti, concepito per rafforzare il legame tra gli ospiti delle strutture e la comunità. Questa estemporanea di pittura ne rappresenta un esempio, promuovendo l’interazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico di un luogo affascinante come Villa Stacchini.

Info: medri.s@consorzioblu.it