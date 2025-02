Viaggio fino al crocevia che porta al jazz

Dall’1 marzo all’1 agosto ritorna il festival ‘Crossroads’ vetrina del jazz italiano e internazionale con più di 60 concerti e circa 400 artisti coinvolti, tra big ed emergenti, offrendo un’ampia varietà di stili. "Sarà un lungo viaggio attraverso sonorità, culture e territori multiformi", spiega la direttrice artistica Sandra Costantini (Jazz Network). Com’è ormai tradizione, anche la ventiseiesima edizione sarà itinerante e coinvolgerà la provincia di Ravenna con 21 eventi in programma. Da segnalare anzitutto la presenza di alcuni dei più affermati solisti del jazz italiano, talmente di casa a ‘Crossroads’, da venire ‘adottati’ come artisti residenti. A partire da Fabrizio Bosso, il diamante dei trombettisti jazz nazionali che, per quanto riguarda il territorio ravennate, sarà il 23 marzo all’Auditorium Corelli di Fusignano, per un omaggio a Pino Daniele in duo con il pianista Julian Oliver Mazzariello; e il 29 marzo alla Sala del Carmine di Massa Lombarda come special guest del quartetto del sassofonista Alessandro Scala. Per continuare con Mauro Ottolini, un’eccellenza del jazz per il trombone, che suonerà in due occasioni anche nell’ex capitale bizantina, sotto la bandiera del ‘Ravenna jazz’: con i pirotecnici Alligator Bogaloo il 10 maggio al Mama’s Club di Ravenna e come solista, assieme al direttore Tommaso Vittorini, il beatboxer Alien Dee, il sassofonista Mauro Negri e una enorme compagine orchestrale e corale di giovanissimi musicisti, nella produzione originale di ‘Pazzi di jazz’ dedicata a Miriam Makeba al teatro Alighieri il 12 maggio.

Il sassofonista Javier Girotto, anima latina del jazz italiano, sarà all’Arena del Carmine di Lugo il 6 luglio, in trio con Peppe Servillo e Natalio Mangalavite, con i quali rispolvera l’ormai storico ‘Amico di Cordoba’. Il più recente acquisto del cast degli ‘artisti in residenza’, infine, è la cantante Karima che si esibirà nell’ambito del ‘Ravenna Jazz’ con il quartetto Soulville il 6 maggio, al teatro Socjale di Piangipane. Come un festival dentro il festival, dal 2 al 12 maggio, è in programma ‘Ravenna Jazz’ con i concerti principali all’Alighieri: il suadente New York Tango Trio del fisarmonicista francese Richard Galliano (9 maggio) e l’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti in una produzione originale dedicata alla musica dei Beach Boys con ospite il gruppo vocale Baraonna, l’11. Oltre ai già citati artisti residenti, nei piccoli teatri e club si alterneranno tutti da scoprire come la cantante svizzera Tatiana Eva-Marie con la sua Avalon Jazz Band e il crooner britannico Hugh Coltman al teatro Socjale di Piangipane; l’omaggio alla canzone partenopea di Joe Barbieri al Mama’s Club; il quintetto del sassofonista franco-svizzero Léon Phal, il guru della batteria Mark Guiliana e Famoudou Don Moye, vate dei tamburi, al Cisim di Lido Adriano. Spazio anche al jazz tricolore, con Petra Magoni con il pianista Andrea Dindo, ai futuristici Pericopes e a Eloisa Atti a Fusignano; agli Avion Travel (30 aprile) per i loro 45 anni di carriera e al duo Rita Marcotulli e Dado Moroni (24 aprile) a Russi; al trio Accordi Disaccordi a Bagnacavallo. ‘Crossroads’ getta sempre lo sguardo oltre i confini abituali della musica afroamericana, andando la ricerca di suoni esotici. Da non perdere a Fusignano il concerto del cantautore portoghese Tiago Nacarato che, con il chitarrista brasiliano Caina Cavalcante, fonde le culture musicali dei rispettivi Paesi, mentre il 20 marzo all’Oratorio dell’Annunziata di Solarolo il duo As Madalenas, formato da Tati Valle e Cristina Renzetti.