Viaggio in Italia con la voce di Eva Macaggi

Dopo Beltrani Modern Piano Trio e Printemps Trio questa sera (inizio ore 20.45) arriva sul palcoscenico del Teatro Comunale di Russi l’ultimo appuntamento della stagione concertistica. Il soprano Eva Macaggi, accompagnata al pianoforte da Francesco Ricci, proporrà al pubblico ’Viaggio in Italia’, un recital che consentirà di attraversare la musicalità della parola e la cantabilità dello stile italiano attraverso l’esecuzione di brani operistici e arie da camera, da Rossini a Donizetti, da Verdi a Puccini. Tra le tappe di questo percorso non mancherà l’omaggio ai più famosi compositori per il cinema come Ennio Morricone e Nino Rota, per ritrovare gli stessi elementi in un linguaggio moderno come la scrittura per film.

Il viaggio tra le note approderà infine ai brani dei più importanti cantautori e interpreti del nostro Paese. Macaggi ha studiato Musicologia a Bologna laureandosi con il massimo dei voti. Si è esibita nei più importanti teatri italiani e ha cantato in Francia, Germania, Svizzera, Svezia, Colombia e Giordania.

Nel 2015 è Soprano solista per la prima assoluta della Sinfonia per soli, coro e orchestra The Alma Mater del M° Ezio Bosso; nel 2011 è Soprano solista con il coro da camera del Collegium Musicum di Bologna per la prima assoluta del brano La vera storia del Va, pensiero del M° Azio Corghi. Ricci comincia lo studio del pianoforte a dieci anni e si diploma al Conservatorio G.B. Martini di Bologna nel 1997; è stato pianista e pianista accompagnatore per i più importanti teatri e festival italiani. Collabora stabilmente con il Conservatorio di Bologna, BSMT − Bernstein School of Music Theater, Orchestra Senzaspine e l’ensemble contemporaneo Istantanea, con il maestro di canto M° Fernando Cordeiro Opa.

Pianista dal repertorio molto vasto (classica, opera, musical, jazz), ha esperienze anche di continuista al cembalo e di arrangiatore. Informazioni e biglietteria Inizio spettacoli ore 20.45; orari biglietteria: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12; mercoledì dalle 17.30 alle 19.30; www.vivaticket.com. Il teatro di Russi si trova in via Cavour 10.