Viaggio in spiaggia libera. Tra nuovi frequentatori e habituée: "Libertà, natura e anche risparmio"

Arrivare presto la mattina, piantare l’ombrellone o il gazebo con le proprie mani; trasportare la sdraio su carrellini a rotelle; preparare il pranzo per tutta la famiglia e portarlo con la borsa frigo. Se il costo della vita è aumentato c’è un modo di ‘fare mare’ che non è mai cambiato: la spiaggia libera. Nel territorio di Ravenna, nel tratto di costa che va da Casalborsetti a Lido di Savio, sono in tutto diciassette, di cui una dedicata alla pratica del naturismo. Se la loro gratuità ha sicuramente un ruolo nella decisione di frequentarle, la maggior parte delle persone sembra preferirle per la loro tranquillità, il maggior spazio e l’assenza di vincoli.

Tra chi ha iniziato ad andare in spiaggia libera di recente c’è Yuliya Chikh, residente di Bagnacavallo, incontrata sotto un ombrellone nella spiaggia libera tra il Bagno Ruvido di Punta Marina e il Dolce Vita di Marina di Ravenna: "Prima andavamo nelle spiagge attrezzate, ma da quando hanno ridotto i parcheggi e aumentato i prezzi, preferiamo venire qui, anche perché è più vicino al parcheggio gratuito, lo scambiatore. Poi, oggi c’è tutta la mia famiglia, andare in così tanti in uno stabilimento significa spendere un sacco di soldi. Anche il prezzo della mezza giornata è aumentato, e spesso inizia dalle 14. Così preferiamo la spiaggia libera. Se invece sono da sola, preferisco gli stabilimenti, mi sento più tranquilla e nessuno mi importuna".

Anche Paola C., da Forlì: "Fino all’anno scorso ci concedevamo un pranzo veloce negli stabilimenti: un panino o un’insalata. Adesso, però, la maggior parte dei bagni della zona punta sulla ristorazione: difficile mangiare qualcosa di economico e veloce. Per questo, abbiamo iniziato a portare il pranzo da casa". Amanti da sempre della spiaggia libera sono Andrea Savoia e Loretta Balestra, che, muniti di ombrelloni e lettino, stanno percorrendo la passerella in legno del Parco Marittimo. Raccontano "Noi ci andiamo da sempre, perché c’è più spazio, sei più libero e anche dal punto di vista naturalistico è molto più bella. Non riusciamo a capire perché le persone siano disposte a spendere così tanto per stare a mezzo metro l’una dall’altra".

A Lido Adriano molti scelgono le spiagge libere per comodità: proprio su queste si affacciano i molti residence e i campeggi della località. Gloria Rivola spiega: "Da quando abbiamo preso casa a Lido, veniamo qui in spiaggia libera perché è la più vicina. In passato andavamo negli stabilimenti poi, abbiamo deciso di provarla e da allora non abbiamo più cambiato".

Anche Bente Rausmussen racconta: "Noi veniamo in spiaggia libera perché è più libero e selvaggio, poi c’è anche una questione di prezzo, ma è secondaria". La pensa così anche Miri, da Brescia, che è venuto in visita da un amico che vive a Lido: "Qui si sta meglio ed è gratis". Tra i villeggianti dei campeggi, Mathias Mohr e la sua famiglia vengono dalla città di Ulm, nel sud della Germania. Raccontano: "È la prima volta che veniamo qui a Lido, ma la spiaggia libera ci piace molto è selvaggia, pulita e possiamo fare quello che vogliamo".

Lucia Bonatesta