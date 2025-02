Viaggio introspettivo con ’Fratellina’

Alle 21 la Stagione dei Teatri ospita al Rasi lo spettacolo ’ Fratellina’, di Spiro Scimone, per la regia di Francesco Sframeli. Vincitore del premio ’Le Maschere del Teatro 2023’, lo spettacolo affronta con apparente semplicità questioni come finzione e realtà, distanza e vicinanza, separazione e bisogno di prossimità, ricordi di infanzie segnate da mancanze.

In una scena scarna, sormontata da due letti a castello e da una luna di cartone, dove trova spazio solo un armadio, quattro protagonisti raccontano una realtà che sta capitolando davanti ai nostri occhi, sotto i colpi drammatici di questi tempi che sembrano aver completamente dimenticato i veri valori dell’umanità.

In scena Francesco Sframeli, Spiro Scimone, Gianluca Cesale, Giulia Weber, si tratta di una produzione dell’associazione culturale Scimone Sframeli/Teatro Metastasio di Prato in collaborazione conl’iIstituzione Teatro Comunale Cagli.

Gli abbonati che ancora non hanno scelto questo spettacolo possono acquistare il biglietto al costo di 10 euro. Grazie alla collaborazione con Fondazione Flaminia sono a disposizione biglietti gratuiti per universitarie e universitari del Campus di Ravenna. Questi i prezzi per gli altri spettatori: settore unico intero 18 euro, ridotto 16 euro, under26 10 euro. Info tel. 0544-36239.