Viaggio musicale intorno al mondo Gemme nascoste da ogni latitudine

Sarà il duo pianistico formato da Roberto Metro ed Elvira Foti ad esibirsi questa sera alle 21.15 al Parco Primieri, a Fusignano, all’interno della rassegna organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Scuola di Musica Corelli. Il duo proporrà serata di repertorio classico dedicato ai Bis, ossia a quelle composizioni che di solito siamo abituati ad ascoltare come “fuori programma“. I brani saranno eseguiti pensando a un ideale giro interno al mondo: si parte da Vienna e, dopo varie tappe (in Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Ungheria e Italia), si ritorna nella capitale austriaca per l’esecuzione dei due Bis per antonomasia, cioè quelli che vengono eseguiti puntualmente ogni anno dall’Orchestra dei Wiener Philharmoniker al termine del “Concerto di Capodanno”: il valzer Sul bel Danubio blu e la Marcia di Radetzky. Ingresso libero.