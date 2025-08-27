Viaggio nei suoni tricolore. I poliedrici Inside Sax ad Alfonsine

Il Giardino della biblioteca comunale di Alfonsine ospita oggi alle 21 il quartetto di saxofoni Inside Sax - Emiliano Rodriguez al sax soprano, Ivan Curzi al sax contralto, Letizia Ragazzini al sax tenore e Massimo Valentini al sax baritono – con “Suite Italiana”, un viaggio musicale tra i colori della nostra terra, i ricordi e le sonorità, le tradizioni passate e la proiezione verso il futuro. Il programma presenta una fotografia dell’Italia di oggi, con compositori che hanno diffuso l’italianità all’estero ed hanno di rimando importato mille suggestioni ed influenze. Saranno eseguiti brani di Stefano Nanni, Paolo Marzocchi, Luciano Feliciani, Massimo Valentini, Roberto Bartoli e di Emiliano Rodriguez.

Inside Sax è un quartetto di saxofoni nato dall’incontro di quattro musicisti poliedrici, uniti da oltre dieci anni di concerti sui palchi italiani e internazionali. Con una sonorità cangiante che attraversa classica, jazz e musiche dal mondo, l’ensemble porta in scena la ricchezza timbrica e l’energia del sax come linguaggio universale, capace di unire raffinatezza cameristica e libertà improvvisativa.

Al sax soprano, Emiliano Rodriguez che ha calcato le scene di Europa, Africa e Medio Oriente, collaborando con orchestre di prestigio come la Filarmonica della Scala e l’Opera di Roma, sotto la guida di direttori di fama quali Riccardo Muti e Zubin Mehta, e condividendo il palco con grandi del jazz come Paolo Fresu e Stefano Bollani.

Il sax contralto di Ivan Curzi unisce la formazione classica con la passione per l’improvvisazione. Al sax tenore, Letizia Ragazzini che vanta una formazione eclettica, dal flauto traverso alla didattica della musica. Ha suonato con orchestre come La Corelli e i Solisti Veneti, e ha collaborato con artisti pop e jazz del calibro di Gilberto Gil, Elio e Neri Marcorè, registrando anche con i New Trolls e La Rappresentante di Lista.

Il sax baritono di Massimo Valentini, compositore e virtuoso dalla carriera internazionale, intreccia rock, world music, jazz e classica. Ha suonato nei principali teatri del mondo, collaborando con artisti come Fabrizio Bosso, Antonella Ruggiero, Javier Girotto, Raphael Gualazzi e Adriano Celentano, e il suo ultimo album Nudo è stato presentato ai Grammy Awards 2023.

In caso di maltempo spettacolo al Cinema Teatro Gulliver, piazza della Resistenza 2; biglietti 5 euro - fino a 10 anni 1 euro; biglietti disponibili su Vivaticket.