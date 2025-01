Viaggio nel mondo del barocco con la coppia Cattani-Noferini

Il 2025 della rassegna ‘ERF&TeatroMasiniMusica’ si apre oggi (ore 15.30, ingresso 12 euro) con il primo dei ’Pomeriggi musicali’ al Mic di Faenza, che vedrà sul palco il duo formato dal violinista Roberto Noferini e dalla clavicembalista Chiara Cattani, nel concerto dal titolo ’Giuseppe Sarti e la corte della Zarina Caterina II’, un’occasione per scoprire e approfondire il barocco faentino.

In programma, due brani di Giuseppe Sarti, forse la massima gloria musicale faentina (fu anche direttore del teatro Masini) e fra i musicisti italiani più significativi della seconda metà del Settecento, che dopo aver lavorato in svariate corti europee tra cui Londra, Vienna e Milano, terminò la sua lunga carriera alla corte di Caterina II in Russia: il rondò dal titolo emblematico “Intreccio di diverse idee d’opere favorite” e la sonata in mi maggiore op. 1 “Giulio Sabino ed Epponina”.

Saranno il violinista Roberto Noferini e la clavicembalista Chiara Cattani, affermata formazione dedita al repertorio barocco e dalla copiosa discografia anche con ’world premiere’ di brani inediti, ad offrire agli ascoltatori la conoscenza delle musiche di Sarti e dei compositori a lui contemporanei.