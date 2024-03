Viaggio nel tempo col Rione Cento. Alla scoperta del Medioevo

Lugo, scuola Baracca lunedì 16/10/2023 ore 11

Una curiosa signora in abiti medievali fa incursione nella nostra classe: è dama Sabrina, così per lo meno si presenta a noi, con un linguaggio antico ci invita a recarci nell’aula attigua per…un viaggio nel tempo! Sì, proprio un viaggio nel tempo! Non ce lo facciamo ripetere due volte: siamo veramente incuriositi. Sorpresa: al posto della consueta aula troviamo un salone medievale, due tavole apparecchiate con stoviglie in legno e alimenti contrassegnati da eleganti cartellini esplicativi, ad accoglierci un nutrito gruppo di musici e sbandieratori che ci fanno festa. Ci sediamo e, sempre più perplessi, ci mettiamo in ascolto. Dama Sabrina si presenta: è la cuoca di un gran signore, lavora nelle cucine del palazzo insieme alla figlia Chiara che fa la sguattera. Immediatamente ci catapulta nel tardo Medioevo raccontandoci la sua vita miserevole e la fatica che fa a procurarsi un po’ di cibo. A questo punto ci propone un gioco: quali alimenti si trovano sulla tavola dei poveri e dei signori? Per scoprirlo ci dividiamo in due squadre e due nostri compagni, che fanno da portavoce, sono invitati a indossare vesti medievali per immedesimarsi meglio. Due ore volano, è tardi, dama Sabrina ci deve lasciare e noi dobbiamo ritornare nel 2023, ma ci promette di tornare, il nostro viaggio nel tempo non è finito!

Lugo, scuola Baracca sabato 21/10/2023 ore 10

A sorpresa dama Sabrina è di nuovo con noi, ma questa volta è uno speziale. L’aula oggi è una bottega che trabocca di alambicchi, piante profumate e spezie. Sabrina, nelle sue nuove vesti, ci racconta i preziosi segreti che custodisce: lo speziale è una sorta di farmacista-medico, che cura con le piante. Sabrina mette anche noi a parte delle proprietà curative delle erbe e, anche in questo caso, le scoperte che ci porta a fare avvengono tramite il gioco.

Credete che la nostra esperienza sia finita così? Per fortuna no, abbiamo salutato dama Sabrina con una promessa: un nuovo viaggio nel tempo alla scoperta di musiche e danze medievali!

Chi pensa che studiare storia sia noioso si deve proprio ricredere e per questa bellissima esperienza ringraziamo di cuore il Rione Cento e Sabrina Gianstefani, la nostra straordinaria dama Sabrina.

Classe 2^B

Prof.sse Patrizia Ansaloni

e Lorena Lubiana Pironi

Scuola media ‘Baracca’

di Lugo