Viaggio nella penisola Trattaroli, dove nasce il nuovo hub portuale

di Carlo Raggi Questo è il regno dei gabbiani reali, è l’estremità nord della penisola Trattaroli, il porto canale a sinistra e i Piomboni a destra, sullo sfondo si stagliano la centrale Enel e Marina; un’area di oltre duecento ettari, ultimo lembo selvaggio di quelle terre su cui sessant’anni fa iniziarono i lavori per il nuovo porto, quello della darsena San Vitale. E oggi sotto l’occhio allarmato di qualche migliaio di gabbiani, che volteggiano, garriscono, planano sul terreno a due passi dalle persone considerano intrusi, questa relitta testimonianza di un’era e di un ambiente naturale lontani sta scomparendo perché qui, a dirla con le parole del presidente Riccardo Sabadini, sta "nascendo il grande hub portuale da tempo progettato e preteso da Sapir e che si realizzerà a step successivi e a scadenza molto lunga". E basta muoversi in questi spazi immensi con le scarpe che navigano nel fango, per rendersi conto che i tanti cantieri all’opera fanno rivivere l’epopea del progetto Greco, primo sviluppo del sistema portuale di oltre mezzo secolo fa quando il 3 maggio ’63 Benigno Zaccagnini tagliò il nastro dell’avvio dei lavori fortissimamente voluti dalla Ravenna illuminata di allora con a capo il presidente della Camera di Commercio...