Viale Alberti, i lavori per il sottopasso

Nell’aprile del 1998 iniziarono i lavori per la costruzione del sottopassaggio di viale Alberti all’altezza di via Ravegnana. All’epoca il tratto della circonvallazione sud che prendeva appunto il nome di viale Alberti terminava all’incrocio con la Ravegnana. Solo all’inizio del 2000, infatti, vennero appaltati i lavori per l’ultimo tratto, ovvero la prosecuzione del viale Alberti verso via Galilei (fu necessario abbattere una casa). Per permettere la costruzione del sottopasso, la Ravegnana rimase chiusa a Ponte Assi per diversi mesi e il traffico dirottato su via Dismano e su viale Randi.

A cura di Carlo Raggi