Viale Baccarini, cambia la viabilità

Dopo i lavori per la realizzazione del nuovo asfalto, sono partiti i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale, fra l’incrocio di viale Tolosano/IV Novembre e quello di via Ugonia/Campidori. Per consentire il lavoro sono state apportate modifiche alla viabilità fino a lunedì, o comunque fino a termine lavori. Senso unico di marcia, con direzione Firenze-Ravenna, da via Ugonia all’incrocio di viale IV Novembre/via Tolosano. Accesso a via Manzoni (con direzione Ravenna- Firenze) dal semaforo di viale Tolosano con svolta a destra nella controstrada di viale Baccarini. Accesso a via Nuova dalla ‘controstrada’ di viale IV Novembre. Divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli su entrambe i lati della carreggiata di viale Baccarini nel tratto compreso dall’incrocio di viale IV Novembre/via Tolosano all’intersezione di via Ugonia/via Campidori. A seconda dello stato dei lavori sarà indicato ai residenti e mezzi che devono raggiungere le attività il percorso utile per raggiungere la destinazione. Per i pedoni e ciclisti sono accessibili i due percorsi ciclopedonali lungo il viale.