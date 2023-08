Viale Baccarini, il nuovo look prende forma

Dopo le carreggiate si interviene sui controvialetti. I lavori di riqualificazione di viale Baccarini sono iniziati lunedì scorso, e si sono già conclusi gli interventi che hanno interessato la strada principale. L’opera è complementare rispetto al più ampio progetto di rigenerazione del piazzale della stazione ferroviaria, che porterà anche allo spostamento della stazione delle corriere in piazza Cesare Battisti. I lavori in viale Baccarini, nello specifico, prevedono la rimozione e sostituzione dell’asfalto dell’intero tratto di strada dall’incrocio con viale IV Novembre, nonchè interventi di rifacimento dei viali ciclopedonali in entrambi i controvialetti. Inoltre saranno eseguiti gli interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti, e saranno riordinate le aiuole alberate, con la rimozione dei alcuni ceppi e la sostituzione delle alberature più sofferenti. Inoltre sarà rifatta la segnaletica orizzontale e verticale. L’intervento è stato finanziato con 500mila euro di risorse regionali, pari al 90% dell’intervento, sono legate al potenziamento della mobilità sostenibile nelle stazioni di Faenza e Castel Bolognese. Tali risorse sono state stanziate per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del viale della stazione attraverso la riqualificazione dei percorsi ciclopedonali e l’implementazione della mobilità sostenibile. In particolare, oltre a viale Baccarini, sarà realizzato un nuovo percorso ciclopedonale in via Masaccio sul lato opposto al marciapiede, che consentirà di migliorare la connessione ciclabile dal tratto in prossimità della rotonda di via San Silvestro fino a via Filanda Nuova. Poi si interverrà anche in corso Garibaldi dove sarà realizzato un percorso ciclopedonale verso il semaforo di viale delle Ceramiche, sarà rifatta la segnaletica e si interverrà sul sottopassaggio esistente. Si andrà quindi a migliorare la viabilità, in attesa dell’approvazione del progetto del nuovo sottopassaggio che collegherà la stazione ferroviaria con la parte a ovest della città. "La riqualificazione dell’area stazione è un progetto atteso, su cui lavoriamo dal 2017 – ha spiegato la consigliera regionale in quota Pd Manuela Rontini –. C’era la necessità di ricollocare la stazione delle corriere oggi lontana dalla stazione ferroviaria, in un luogo più congeniale per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici. I fondi sono arrivati in due tranches, noi come Regione Emilia-Romagna ne abbiamo finanziato una tranche attraverso il bando della nuova legge urbanistica, e la seconda invece è stata finanziata mediante l’accordo di programma a sostegno delle unioni mature". Complessivamente quindi si parla di quasi un milione e mezzo di euro, 874 mila euro e appunto 500 mila euro. Dall’inizio della prossima settimana come detto, l’intervento in viale Baccarini vedrà macchine e operai all’opera sui controviali.

Damiano Ventura