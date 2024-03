Viale Baccarini, lavori per riasfaltare

Ruspe e mezzi meccanici sono al lavoro da lunedì in viale Baccarini, nel tratto di fronte al MiC che da via Campidori si dipana fino all’intersezione semaforica con via Tolosano e viale IV Novembre. Si tratta dei lavori di riasfaltatura del viale che porta alla stazione ferroviaria. Opere realizzate tramite i ribassi d’asta dei più consistenti lavori che hanno interessato nei mesi scorsi il tratto di viale Baccarini oltre l’incrocio, dove oltre all’asfalto erano stati riqualificati anche i controvialetti e i marciapiedi, erano state sistemate le alberature e le aiuole, ed era stata rifatta la segnaletica. Un intervento complessivo da 560mila euro finanziato al 90% da risorse regionali tramite il bando per la mobilità sostenibile destinato alle Unioni avanzate.

Risorse originariamente da impegnare per la velostazione di Castel Bolognese e per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale della stazione ferroviaria. Per quest’ultimo progetto tuttavia, a settembre del 2022, era emersa la necessità di produrre approfondimenti tecnici e progettuali in conseguenza dei quali non si sarebbero potuti rispettare i tempi serrati del bando.

Pertanto, preso atto dell’ammissibilità di progetti altrettanto strategici e complementari nel processo di rigenerazione urbana volto a valorizzare l’area della stazione ferroviaria, cioè tese al potenziamento dei collegamento lungo l’asse nord-sud della città attraverso la riqualificazione della viabilità esistente, sono stati presentati altri tre interventi quali: la riqualificazione di viale Baccarini, la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale in via Masaccio, e la realizzazione di un percorso ciclopedonale in Corso Garibaldi dal sottopasso esistente a viale IV novembre. La ditta Sintexcal di Ferrara si è aggiudicata l’appalto per 350mila euro netti, e così, con l’avanzo delle risorse si è provveduto anche al completamento della riasfaltatura di viale Baccarini, che si concluderà venerdì. Entro la fine del mese inoltre è previsto il completamento degli interventi in via Masaccio e nel sottopasso di corso Garibaldi.

