Viale Baccarini, modifiche al traffico

Per rendere possibili lavori di manutenzione alla rete idrica, di viale Baccarini, nella carreggiata laterale (secondaria di viale Baccarini, lato Bologna rispetto alla carreggiata principale) nel tratto compreso tra l’intersezione con piazzale Cesare Battisti e l’intersezione con via Laghi, sono previste alcune modifiche alla viabilità nel territorio del comune di Faenza.

In particolare, dalle ore 7.30 alle ore 19 di oggi, è in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli tranne per quelli dei residenti per i quali sarà previsto il doppio senso di circolazione.