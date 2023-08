Viale Baracca, la strada dei turisti "Porta in centro, ma è trasandata"

È la passeggiata che porta i turisti in centro, quelli che scendono dai pullman in piazza Natalina Vacchi, e proprio per questo gli esercenti della zona si aspetterebbero una cura maggiore. "Questa strada – spiega Maria Grazia Florio, titolare del negozio Sabbia Nera in viale Baracca – potrebbe essere molto bella, ma andrebbe valorizzata. Così sembra abbandonata a se stessa. È il percorso turistico pedonale per arrivare fino a via Cavour, è una vetrina che andrebbe curata di più". Il percorso è quello che da piazza Natalina Vacchi attraversa piazza della Resistenza e costeggia il retro dell’antica chiesa del Torrione, lungo un suggestivo stradello sulle antiche mura. Da lì si arriva in viale Baracca, poi piazza Baracca fino a via Cavour. Lo stradello e il parco sottostante sono spesso pieni di bottiglie rotte e il cestino dei rifiuti rimane stracolmo anche per più giorni.

"In viale Baracca – prosegue Florio – sono stati tagliati diversi alberi, senza essere sostituiti e ora rimangono gli spazi vuoti e sporchi. In realtà basterebbe poco, una maggiore cura della strada e la possibilità, per noi che abbiamo qui le attività, di animare l’esterno, il marciapiede per rendere l’insieme più armonioso". La titolare del negozio lamenta anche il fatto che di pomeriggio capita che qualcuno bivacchi lungo la strada e che le auto arrivino da via D’Azeglio a velocità eccessiva, "Una notte, alcuni mesi fa, mi hanno centrato la vetrina distruggendola" ricorda.

In piazza Baracca i problemi sono simili, anche se la situazione è decisamente migliorata rispetto al passato, quando si erano verificati anche due accoltellamenti. L’apertura di alcune attività, come il negozio di fumetti e videogiochi, ha creato un movimento di giovani, e non solo, che prima non c’era. Nella piazza invece hanno definitivamente chiuso le due banche presenti, mentre lo studio dentistico, pronto e con tanto di insegna, non ha ancora aperto. "Siamo qui da quindici anni – osserva Federica Babini della gelateria Panna e Fragola – e quando siamo arrivati nella piazza c’erano cinque banche. Peccato, perché il servizio bancomat sarebbe utile anche per i turisti. Per il resto la zona è abbastanza tranquilla, qualche volta bivaccano in viale Baracca, ma basta che ci siano un po’ più di controlli e la situazione rimane sotto controllo".

