Viale Caboto è un cantiere: "Ma sarà fruibile entro l’estate"

Il cantiere per il parco marittimo in viale Caboto preoccupa gli operatori di Lido di Classe. Sono in corso i lavori per rifare il lungomare, parte del più ampio stralcio del maxi progetto di riqualificazione che mira al restyling di tutta la costa. In questo momento l’intervento occupa interamente il viale, impedendo agli ospiti di quattro alberghi di attraversarlo per raggiungere la spiaggia dall’altra parte. Negli ultimi giorni la prospettiva che questa situazione resti tale a lungo ha preoccupato non poco gli imprenditori della località, come riferisce il presidente della Pro loco Terzino Giorgini: "Non si può lasciare il viale tutto recintato. Tanti sono preoccupati per questo". Ad agitare ulteriormente le acque nei giorni scorsi una breve pausa dei lavori su richiesta degli stabilimenti balneari, in corrispondenza dei ponti del 25 aprile e 1 maggio.

L’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte rassicura: "L’obiettivo, come ho già comunicato in altre occasioni o incontri pubblici, è di rendere questo primo tratto fruibile prima dell’inizio dell’estate". In particolare "il cantiere del 2° stralcio del Parco marittimo è un unico appalto e comprende interventi dalle zone di Casalborsetti, a Punta Marina e Lido di Classe, in quest’ultimo lido l’intervento parte dall’area retrostante al GoGo fino alla foce del fiume Savio – prosegue Del Conte –. È già stato ultimato e reso fruibile il piazzale retrostante agli stabilimenti GoGo e Jamaica. Di tutte le zone di intervento probabilmente quella di viale Caboto è quella un po’ più indietro". L’assessora fa quindi il punto: "A oggi sono state completate le lavorazioni di rinnovamento nella fascia pinetale tra bagni e paese, si è proceduto allo sbancamento del primo tratto di intervento, si sono definite e delineate le aree destinate alle aiuole e si è intervenuto su tutti i sottoservizi, dalla rete fognaria, alla pubblica illuminazione, alla stesura della fibra".

sa.ser