Viale dei Mille nuovo look da 750mila euro

Si prosegue con la riqualificazione del centrale viale dei Mille con l’affidamento alla ditta Coromano srl dell’incarico di realizzazione dell’impianto elettrico di pubblica illuminazione. I lavori di riqualificazione sono iniziati a gennaio e riguardano una delle arterie centrali della città ossia l’ultimo stralcio di viale dei Mille - nel tratto che va da via Calatafimi a viale Capua – per il rifacimento dei marciapiedi, il prolungamento della pista ciclabile sul lato nord della strada, l’inserimento di nuovi elementi di arredo e la riorganizzazione dei parcheggi. L’intervento di miglioramento prevede anche la sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica e la sistemazione del verde. L’avvio dei lavori aveva comportato l’abbattimento delle piante esistenti. Il taglio dei platani era stato giudicato necessario dall’amministrazione dato che diverse piante risultavano già ammalorate. Molti platani, in sintesi sarebbero stati affetti dal ‘cancro colorato’ mentre altri si erano ‘svuotati internamente’ perché ormai giunti al termine del loro ciclo vitale. I numeri dicono che sono 39 i platani abbattuti; 20 quelli che saranno ripiantati.

I nuovi platani saranno più resistenti alle malattie e saranno messi a dimora con lo stesso filare dell’altro tratto del viale dei Mille. Confermato anche che la piantumazione dei nuovi esemplari avverrà dopo l’estate per rispettare il ciclo vitale della pianta. L’intervento ha un costo complessivo di 750mila euro per la a riqualificazione paesaggistica di questo importante viale in continuità e proseguimento con i tratti di strada già realizzati. Intanto procedono anche i lavori per la nuova ciclabile nel vicino viale Volturno.

La nuova pista ciclabile andrà ad aggiungere un altro tassello e agevolerà bici e pedoni nella zona centrale di Cervia, vicino al mare; ne beneficeranno sia turisti che residenti. A oggi, infatti, in corrispondenza del porto canale partono 3 percorsi ciclo pedonali: il primo raggiunge la ciclabile del Lungomare Deledda con un percorso di circa 800 metri attraversando il Borgomarina. A metà del suo tragitto tale percorso incrocia viale Volturno dal quale parte un altro tracciato ciclo pedonale in direzione nord-sud che però si interrompe all’altezza del viale dei Mille. Obiettivo dell’intervento è quello di riprendere il percorso e completarlo fino al nuovo viale Milazzo per una lunghezza complessiva di 550 metri. Da anni la città si aspettava un intervento su questa strada molto trafficata. Si realizzerà così un anello di percorsi ciclo pedonali all’interno del centro abitato formato da quatto assi: viale dei Mille a Nord e viale Milazzo a sud.

