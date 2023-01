Viale dei Mille, si tagliano i platani

Sono iniziati gli interventi relativi all’ultimo stralcio dei lavori in viale dei Mille, nel tratto che va da via Calatafimi a viale Capua, per il rifacimento del marciapiede, il prolungamento della pista ciclabile sul lato nord del viale, l’inserimento di nuovi elementi di arredo e la riorganizzazione dei parcheggi. L’intervento di miglioramento prevede anche la sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica e la sistemazione della dotazione verde del viale. Per l’avvio dei lavori in queste ore, come previsto, è in corso l’abbattimento delle piante presenti lungo il viale. Diverse piante, comunque, come fanno sapere dall’ufficio competente del Comune di Cervia, avrebbero comunque dovuto subire un abbattimento. Alcune infatti sono state colpite dal cosiddetto ‘cancro colorato’, altre sono ‘svuotate’ internamente essendo ormai giunte a fine vita. Trentanove sono i platani che saranno abbattuti, venti quelli che verranno ripiantati. I nuovi platani saranno più resistenti alle malattie e saranno messi a dimora con lo stesso filare dell’altro tratto di viale dei Mille. La piantumazione dei nuovi esemplari avverrà verosimilmente dopo l’estate per rispettare il ciclo vitale della pianta.

i.b.