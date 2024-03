Viale delle Nazioni a senso unico. La proposta divide Marina di Ravenna

Senso unico sì o no in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna per l’estate 2024? A dir la verità se ne parla da una decina d’anni per decongestionare il traffico del lungomare e questa potrebbe essere la stagione della svolta, almeno stando alle dichiarazioni possibiliste rilasciate dagli assessori Giacomo Costantini e Gianandrea Baroncini, che hanno iniziato anche il confronto con i bagnini e le associazioni di categoria. Il dibattito è già aperto e non mancano le frizioni: se da un lato la Cooperativa Spiagge è ben disposta verso il cambiamento anche alla luce delle novità introdotte dall’amministrazione lo scorso anno per la sosta, dall’altro la Proco Loco ha forti perplessità perché non vede benefici ma rischi per il paese. "Sono anni che parliamo dei problemi di viabilità di Marina di Ravenna – afferma Maurizio Rustignoli, presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna – e oggi ancora di più visto che con il nuovo Parco Marittimo, i posti auto sul lungomare saranno ridotti al minimo e più persone dovranno utilizzare il parcheggio scambiatore e del Marchesato. Non possiamo permetterci che il navetto si intasi nel traffico come accaduto in passato, deve poter circolare agevolmente nel rispetto degli orari. Altrimenti sì, che poi qualcuno deciderà di andare altrove". Va in questa direzione l’ipotesi di un senso unico da sud a nord, quindi in ingresso verso il paese, con una corsia riservata al passaggio di navetto, ambulanze e moto.

Anche la sicurezza, per Rustignoli, sarebbe meglio garantita. "Non vediamo motivi per non sperimentare questa soluzione almeno per un’estate – aggiunge –. Poi, se proprio non dovesse andar bene, si tornerà all’antico. Ma è inutile lamentarsi e non fare nulla per cambiare le cose. Questo tipo di cambiamento, fra l’altro, è poco dispendioso perché richiede solo qualche modifica alla cartellonistica stradale. Non vogliamo scontrarci con la Pro Loco e i cittadini ma solo valutare il da farsi insieme senza preconcetti. Una linea di pensiero su cui concordano anche gli operatori commerciali". Non si sottrae al confronto Marino Moroni della Pro Loco di Marina di Ravenna, che ha idee precise da condividere. "Visto che per qualcuno è un’esigenza forte – dice –, mettiamo sul piatto della bilancia i disagi e i vantaggi. Personalmente sono perplesso e mi verrebbe da chiedermi: "Perché solo viale delle Nazioni a senso unico e non anche il vicino lungomare Colombo che è simile?". Invito l’amministrazione, che comunque è libera di prendere le sue decisioni, di allargare il confronto anche agli oltre 3mila cittadini del paese e non solo ai bagnini e ai commercianti, per non escludere nessuno". Secondo Moroni, vanno perseguiti gli interessi collettivi non quelli personali come già accaduto per la pedonalizzazione del tratto di viale delle Nazioni dal Park Hotel fino ai pescherecci, dal 30 aprile all’1 settembre. "Lo si è fatto per concedere a 4/5 attività di mettere i tavoli fuori con evidente disagio. E per fortuna che nessuno fa rispettare il divieto se non in occasione di mercatini e sagre… Speriamo di non trovarci di nuovo di fronte al fatto compiuto". La Pro Loco caldeggia un’altra soluzione: chiudere al traffico il tratto in questione di viale delle Nazioni con transenne solo quando i parcheggi sono pieni. "Per gestire gli ingressi e le uscite servono quattro persone. Troviamo assurdo inserire un senso unico perenne. La situazione dal lunedì al venerdì è più tranquilla".

