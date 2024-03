"Viale delle Nazioni a senso unico? Magari dall’altra parte"

Bruno Biondi, titolare da trent’anni del ristorante ’La Caveja’ a Marina di Ravenna attacca l’istituzione del senso unico in viale delle Nazioni: "È una pazzia. Far entrare la gente da via Trieste dove non c’è niente, solo un distributore di benzina e un ristorante, non è logico. Chi va all’ex colonia dovrebbe fare anche 6/7 km in più perdendo tempo e consumando carburante. Non capisco perché sia stato pensato così, ben venga il senso unico ma al contrario, con ingresso su viale delle Nazioni e uscita su via Trieste: almeno chi esce da Marina va subito verso Ravenna. Adesso a parte la domenica non ci sono tanti ingorghi, così la situazione rischia di peggiorare. Per attirare la gente bisogna offrire comodità, o scelgono altre località. Immaginiamo una famiglia con bimbi piccoli, con un passeggino, le borse per i giochi e i teli: diventa scomodo. Anche i colleghi e i clienti con cui ho parlato sono contrari, vogliamo confrontarci e trovare un’altra soluzione. Siamo preoccupati perché già l’anno scorso gli introiti sono calati. Poi bisognerà capire se danno un permesso a residenti ed esercenti perchè se no per noi diventa un grave disagio".

Ercolani e Marin, Lega, denunciano: "Le preoccupazioni di molti cittadini, che noi condividiamo, includono la riduzione di accessibilità e attrattività per il paese", " problemi di sicurezza: in caso di incidente, il senso unico potrebbe ostacolare i mezzi di soccorso; mancanza di confronto" oltre a "preoccupazioni per la rotonda Pinaroli: il senso unico in uscita potrebbe creare un tappo". La Lega riporta quindi una proposta che attribuisce a ’qualche voce di dissenso’: "Lasciare la gestione dei parcheggi sul viale di fronte ai bagni ai bagni stessi, assegnando loro un numero di posti auto. Questo permetterebbe idealmente di ridurre il traffico e incentivare chi frequenta i bagni a utilizzare i navetti gratuiti".