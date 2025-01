"Viale delle Nazioni, il senso unico resterà"

Senso unico su Viale delle Nazioni anche per questa estate, dopo essersi confrontati con le associazioni di categoria e il consiglio territoriale, migliori e nuovi servizi al parcheggio scambiatore (è in arrivo un servizio di noleggio e custodia bici), nulla da fare, per ora, sul Park Hotel che resta chiuso e funziona solo lo stabilimento balneare. L’assessore al Turismo Giacomo Costantini interviene nel dibattito che si è aperto sul futuro della località balneare ravennate. E conferma l’interesse del Comune per contrastare "il declino di un modello turistico che non c’è più e di questo bisogna prendere atto. Ma come amministrazione comunale stiamo facendo il possibile per accompagnare Marina di Ravenna nel futuro del turismo locale e non solo" puntando sia su una riqualificazione ambientale, con il progetto del Parco Marittimo appena realizzato, ma intervenendo anche sul traffico e sull’accesso alla località.

Cosa ha in mente l’Amministrazione per Marina di Ravenna? "Intanto confermeremo il senso unico direzione Nord su viale delle Nazioni la cui sperimentazione ha dato risultati positivi rendendo decisamente più fluido il traffico e dando tempi certi alle corse del Navetto e del Freccia blu. La nostra intenzione è quella di coinvolgere le associazioni di categoria e il consiglio territoriale, al cui interno si può esprimere la Pro Loco, per un miglioramento del servizio e per dare risposta alle sollecitazioni che ci vengono da coloro che abitano e lavorano lungo il Viale e che hanno dovuto sopportare l’impatto della novità".

Una sperimentazione che ha dato luogo a polemiche… "Si, ma l’innovazione ha dato esito positivo per la percorribilità del Navetto e questo consente un miglior accesso pubblico alle attività e ai bagni presenti lungo il viale e per questa ragione siamo convinti che il senso unico, di fatto realizzato senza costi per la pubblica amministrazione a parte il modesto contribuito per la cartellonistica, vada confermato".

Ci sono novità per la gestione del bar del parco giochi della pineta? "Speriamo che nel 2025 riapra il punto di ristoro all’interno della pineta. Sappiamo che la proprietà ha avuto uno scambio proficuo con la Guardia Forestale e si può ora procedere alla ristrutturazione del bar. Spero molto che possa aprire entro il 2025 la rinnovata struttura offrendo un servizio importante per i frequentatori della pineta". E per lo scambiatore? "Entro il 2025 potrebbe vedere la luce al parcheggio scambiatore un servizio di noleggio e custodia bici finanziato nell’ambito di una seri di interventi sostenuti dall’Unione europea in fatto di turismo sostenibile. Così come si confida in un ripristino delle strutture ammalorate".

Molto complessa la questione del Park Hotel, chiuso da anni e che non vede riapertura all’orizzonte. Ci sono novità? "Sinceramente non capisco le ragioni della chiusura. Ho sentito la telefono la proprietà, la famiglia Zanchetta, alla quale ho prospettato anche l’idea di una cessione nel caso non volessero più gestirlo ma la risposta è stata negativa. Peccato perché avevamo raccolto l’interesse di imprenditori disposti alla gestione. Speriamo anche qui che la cosa a breve si risolva".

Giorgio Costa