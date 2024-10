Viale Marconi, nel ’95 iniziano i lavori della ciclabile

Ai primi di ottobre del 1995 iniziarono a Faenza, fra le polemiche dei commercianti, i lavori per la realizzazione della pista ciclo-pedonale in viale Marconi da piazza Fratti al sovrappasso della circonvallazione.

In precedenza era stato realizzato il tratto dalla circonvallazione a piazza Martiri Spagnoli. Lungo via Firenze la pista ciclopedonale era già operativa da tempo in quanto realizzata contestualmente alla tombinatura del ‘canale degli orti’ nel tratto fra Bocche dei Canali e piazza Martiri Spagnoli. I lavori erano stati avviati nel 1974 e si erano conclusi a fine del 1977.

A cura di Carlo Raggi