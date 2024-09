Viale Mattei, doppio tamponamento. Peugeot abbatte il semaforo

Un tamponamento, avvenuto intorno a mezzogiorno di ieri su viale Mattei, ha determinato l’abbattimento di un semaforo e causato disagi al traffico cittadino. Una Peugeot 208, guidata da una 77enne di origine rumena, stava viaggiando in direzione Sant’Alberto quando, all’altezza dell’attraversamento semaforico, di fronte alla farmacia e all’edicola, ha tamponato una Volkswagen Touran che la precedeva. A bordo della Volkswagen si trovava una coppia di anziani. L’impatto, violento, ha spinto la Peugeot a proseguire la sua corsa, colpendo e abbattendo un palo del semaforo. La conducente della Peugeot è rimasta ferita lievemente e, sempre vigile, è stata trasportata all’ospedale di Ravenna per accertamenti, mentre gli occupanti della Volkswagen sono usciti illesi e hanno rifiutato le cure. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con ambulanze e vigili del fuoco, impegnati nel ripristino della sicurezza stradale. L’incidente ha bloccato viale Mattei, provocando lunghe code e rallentamenti. Sulla corsia opposta, probabilmente a causa della curiosità, poco dopo si è verificato un ulteriore tamponamento tra due auto, aggravando i disagi alla viabilità. Entrambi gli incidenti sono stati rilevati dalla Polizia Locale, intervenuta anche per gestire il traffico.