Viale Matteotti, lavori in dirittura d’arrivo

Buone notizie sul fronte delle riqualificazioni. Come rende noto l’amministrazione comunale cervese sono in fase di ultimazioni gli interventi di riqualificazione di viale Matteotti, a Milano Marittima. I lavori, infatti, fanno parte di un accordo pubblico-privato che prevede la demolizione dell’ex Colonia Balducci e la costruzione di un edificio di 45 appartamenti con una riduzione del 30% del volume esistente. A fronte di questo intervento, in una variante al Piano regolatore del 2013, il privato si faceva carico dei lavori di riqualificazione del viale Matteotti per un importo di oltre 2 milioni di euro. In particolare, l’intervento comprende i lavori di fognatura in viale Nullo Baldini in corrispondenza dell’impianto Bassona; i lavori della fognatura bianca in viale Matteotti compresa la realizzazione ed il ripristino di tutti gli allacci della fogna nera; intervento di sistemazione del viale Matteotti dall’innesto della XIX° Traversa fino alla via Baldini, con rifacimento della pavimentazione della strada; realizzazione di un percorso ciclabile a monte e sull’altro lato di un percorso pedonale; pubblica illuminazione; riasfaltatura; un parcheggio pubblico sulla via Matteotti di 55 posti auto.

In merito alle alberature quelle esistenti sono state salvaguardate e integrate con altri pini, inseriti all’interno delle aree verdi parallele alla strada che separano i percorsi ciclopedonali dalla carreggiata stradale e nelle aree immediatamente adiacenti il canale Fortino, nel retro della Pineta in una superficie di circa 300 mq sono stati piantati altri alberi.

Nelle prossime settimane verranno completati gli ultimi lavori pronti per accogliere al meglio il passaggio del Tour de France il 30 giugno.

i.b.