Viale Milano e Di Vittorio, ok al progetto della rotonda

Approvato dall’amministrazione il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova rotatoria nell’intersezione fra viale Milano e viale Di Vittorio. Un progetto pubblico dal costo complessivo di 420.000 euro che ha l’obiettivo di regolamentare la viabilità in una zona nevralgica che coinvolge il traffico in uscita dal centro di Cervia, nonché in ingresso e uscita verso il centro di Milano Marittima o in direzione della strada statale 16. Dopo la realizzazione della rotonda si procederà alla revisione della viabilità su via XX Ottobre. Si aprirà un confronto col Consiglio di zona per valutare le possibili soluzioni. Stiamo parlando della nuova strada di piazzale Artusi che collega via G. Di Vittorio e via Martiri Fantini, che costeggia l’Istituto alberghiero e costituisce il completamento di via Angelini. L’intero comparto, quindi, avrà un nuovo assetto viario complessivo più agevole e funzionale. Si potrà così congiungere più velocemente il centro di Cervia alla zona Terme e a Milano Marittima, alleggerendo così anche il traffico su via Martiri Fantini all’incrocio con ponte Cavour e via Di Vittorio. Il progetto fa parte della revisione complessiva della viabilità e della messa in sicurezza delle reti viarie con particolare attenzione anche alla viabilità ciclopedonale. Le prossime settimane verrà emanato il bando per l’esecuzione dei lavori.

i.b.