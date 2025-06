Viale Milazzo: nuovo parcheggio da 180 posti

A Cervia, vicino al mare, arriva una nuova area per il parcheggio di 180 auto. Cervia Parcheggi società cooperativa consortile, alla presenza del sindaco Mattia Missiroli, ha inaugurato il nuovo parcheggio Milazzo, situato in viale Milazzo angolo via Teano a Cervia: progettato, realizzato, finanziato e gestito dalla società stessa. Un nuovo impianto che si affianca a quello analogo di viale Colombo - attivo dal 2021 -, a cui aggiunge una nuova dotazione di 180 posti auto, per i clienti degli hotel associati alla Cooperativa (non fruibile quindi dagli altri automobilisti).

"Voglio ringraziare tutti i soci della Cooperativa, che lavorano da ormai vent’anni a questo progetto che presenta un alto valore aggiunto per le loro aziende e per tutta la città – sottolinea il presidente della Cooperativa, Mauro Modanesi –. Ringrazio naturalmente l’amministrazione comunale per aver promosso e sposato la filosofia dei parcheggi pertinenziali, e le imprese e i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’intera opera. Inoltre, ringrazio tutti i collaboratori che hanno condiviso la mission e la visione di Cervia Parcheggi a partire dalla Cooperativa Sociale San Vitale".

Cervia Parcheggi è composta da 17 soci, in prevalenza imprenditori turistici locali; realizza e gestisce due aree della città destinate ad uso parcheggi del tipo "Park & Ride", dove sono stati già investiti 2,4 mln di euro; collabora con l’amministrazione comunale e con le cooperative sociali del territorio per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tutte le aree di parcheggio sono all’avanguardia anche dal punto di vista dell’innovazione tecnologica: controllo degli accessi con riconoscimento della targa; sistema integrato gestito in tecnologia cloud in completa autonomia per ogni hotel associato. I parcheggi producono già in loco l’energia rinnovabile per essere autosufficienti e trasferirla ai veicoli in sosta attraverso 10 colonnine di ricarica elettrica da 22 kw/ora. Ma l’attività della Cooperativa non si ferma qui.

"Siamo in attesa della consegna della terza area da trasformare in Parck & Ride – conclude Modanesi –, in cui realizzeremo altri 180 posti auto, per un totale di oltre 500 posti auto pertinenziali. E abbiamo un progetto per installare nei due parcheggi già realizzati pannelli fotovoltaici per oltre 600 Kw/ora, producendo energia da fonti rinnovabili trasferibile anche agli hotel associati".

Ilaria Bedeschi