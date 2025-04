"Viale Stradone insicuro. Rischia poi di restare senza il nuovo market"

Alvaro Ancisi, candidato di Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia, critica gli annunci fatti dall’ex sindaco De Pascale in materia di opere pubbliche. "A dispetto degli annunci – è il senso del suo intervento –, molto non saranno realizzate o neppure avviate prima delle elezioni comunali del prossimo fine maggio. Il massimo degli inganni si concentra su via Stradone". Un tratto "strettissimo e devastato, dove i pedoni e i ciclisti viaggiano a rischio di vita in una selva di veicoli motorizzati di ogni specie. Risale addirittura al 29 luglio 2015 il piano urbanistico che ne previde l’allargamento con la costruzione a fianco di una pista ciclabile. Il progetto è però a carico della Conad, che, in cambio, potrà edificare, sul terreno agricolo di sua proprietà posto tra le vie Antica Milizia, Stradone e Canale Molinetto, 126 appartamenti e due grandi supermercati, ognuno di 2.500 metri quadrati, rispettivamente alimentare e non alimentare".

Pare però, dice Ancisi, che l’interesse di Conad sia venuto meno, visto che in zona apriranno altri supermercati. Nell’area è attesa "una pioggia di nuovi supermercati, ma via Stradone potrebbe restare a secco".