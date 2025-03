Vianello, il ricordo di coach Martino: "È stato il primo a credere in me. Non voleva lasciarmi andare via"

"Roberto Vianello è stato fondamentale per la mia carriera e gli devo moltissimo". Antimo Martino ricorda con affetto il presidente dell’OraSì scomparso domenica, perchè grazie a lui nel 2014 è iniziata la sua avventura da coach e il quadriennio d’oro nel club. Anni ricchi di soddisfazioni e di vittorie che hanno portato l’OraSì ad essere protagonista in A2, lanciandola ai vertici del basket italiano.

"Era una persona forte, intelligente e con un carattere deciso – continua Martino – ma anche molto affettuoso. Aveva un grandissimo pregio: capiva le persone, i momenti e le situazioni anche quando non le aveva viste in prima persona. Gli sarò eternamente grato per avermi dato l’opportunità di essere per la prima volta capo allenatore seguendo il consiglio di Giorgio Bottaro che voleva puntare su di me. Insieme abbiamo dato continuità ad un progetto che aveva già iniziato prima del mio arrivo vincendo la serie B".

Come è stato il vostro primo incontro?

"Arrivavo da Roma in treno ed ero molto emozionato e in stazione c’erano lui e Giorgio ad aspettarmi. Mi sono subito reso conto che era una persona spontanea e determinata e tra di noi è nata una stima reciproca. Ricordo i lunedì mattina quando andavo nel suo ufficio a parlare della partita e della settimana vissuta in palestra. Spesso mi faceva aspettare, ma quando iniziavamo a chiacchierare non voleva essere disturbato da nessuno. Gli piaceva tantissimo il ruolo di presidente e sapere tutto della sua squadra".

Quale ricordo la lega maggiormente a lui?

"Era una persona molto discreta, ma nei post partita dopo le vittorie importanti, e sono state davvero fatte tante come con Treviso, la Fortitudo Bologna e la Virtus Bologna, si lasciava andare, venendo in campo e abbracciando tutti".

Quando nel 2018 la chiamò la Fortitudo Bologna però non fu subito contento…

"Non voleva che un’altra società, anche se di prestigio, gli portasse via l’allenatore. Poi ha capito che sarebbe stata un’opportunità per la mia crescita e ha messo da parte i suoi principi: mi ha lasciato andare pur avendo ancora un altro anno di contratto ed è stato un grande gesto dal lato umano. Mi ha dato la possibilità di andare a giocarmi la vittoria di un campionato, come poi è accaduto, e da quell’esperienza è iniziata una parte molto importante della mia carriera".

L’ultima volta che vi siete visti?

"Siamo sempre rimasti in contatto e mi ha anche invitato ad una sua festa di compleanno qualche anno fa. Ci siamo visti l’ultima volta due o tre anni fa ad una partita di playoff dell’OraSì giocata a Faenza". Cosa lascia Vianello alla pallacanestro di Ravenna?

"La mentalità e il modo di lavorare che ha insegnato a tutto l’ambiente: valori che non devono essere perduti per poter dare un futuro importante alla società".

Luca Del Favero