"Vicenda Elle Emme il prefetto convochi. Marcegaglia al tavolo"

I lavoratori di Elle Emme chiedono al Prefetto la convocazione urgente di Marcegaglia. Elle Emme ha confermato la volontà di cessare l’attività presso lo stabilimento. Così Sgb: "Sebbene avesse già segnalato l’insostenibilità economica dell’appalto, Elle Emme ha precisato che tale insostenibilità, non solo è dovuta a tariffe del servizio bloccate dal 2021, ma ancora di più è stata causata dalla concorrenza sleale di altri appaltatori che operano all’interno dello stabilimento in regime di intermediazione di manodopera. Una concorrenza sleale, attuata attraverso l’intermediazione illecita, di fatto favorita da Marcegaglia". Preoccupazione poi per le parole del responsabile di Ro.Max, che "ha reso noto al sindacato che Marcegaglia, in reazione all’iniziativa sindacale, non esclude la possibilità di rivedere il contratto di appalto, mettendo a rischio l’occupazione degli oltre 90 lavoratori di Elle Emme".