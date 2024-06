Vicesindaco, la spunta Gianni Grandu

Si stringono i tempi per formare la giunta, ma il sindaco non si sbottona. "La giunta è in costruzione. Col voto dei cittadini è emerso un messaggio chiaro e quello è il punto di partenza. Quando la giunta sarà ultimata si lavorerà su diversi livelli: uno di contingenza, uno di breve periodo e un ultimo di visione dove concentreremo il massimo delle nostre energie": si ferma a queste parole Mattia Missiroli. Adesso spetta a lui la non facile della formazione della squadra. Difficile per il momento pensare a una ‘giunta tecnica’ e di rottura con il passato dato che occorrerà tenere conto degli accordi presi. In testa al dibattito interno c’è la carica di vicesindaco. A spuntarla sarebbe stato Gianni Grandu, che avrebbe battuto al fotofinish la concorrenza di Gabriele Armuzzi. Quest’ultima in campagna elettorale aveva pubblicamente dichiarato che avrebbe sostenuto Missiroli – e non corso da solo – se in caso di vittoria avesse ricevuto un incarico di primo piano. A prendere più voti di lui è stato l’ex presidente del consiglio comunale e attuale delegato alla sicurezza della provincia di Ravenna Gianni Grandu; l’incarico di vicesindaco, come detto, sarà suo. Ad Armuzzi potrebbe essere invece affidato il ruolo di presidente del consiglio comunale. Ma nulla è ancora detto perché lo scontro Armuzzi/Grandu è quello più acceso. Poi ci sono gli assessorati. Al di là delle ‘quote rosa’ le donne si sono posizionate bene ma ora la scelta non sarà semplice per Missiroli. Federica Bosi, Bianca Maria Manzi e Michela Brunelli – la prima delegata uscente, le altre due assessore uscenti – rivendicherebbero un posto in giunta.

E poi c’è l’ex dirigente Daniela Poggiali che, pur avendo preso meno voti, potrebbe occuparsi delle deleghe più complesse come porto e lavori pubblici. Pare poi che un ruolo in squadra posso averlo il segretario comunale del Pd Mirko Boschetti. Difficili le ipotesi anche per le deleghe di turismo – che potrebbe restare in capo al sindaco come nelle precedenti legislature – e attività economiche. Lunedì 1° luglio si deve insediare il primo consiglio comunale, è dunque solo questione di ore per conoscere i nomi della nuova giunta.

Ilaria Bedeschi