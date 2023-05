"Vicini a residenti e aziende dell’area"

"Gruppo Caviro è vicino alle tante persone e famiglie che nelle scorse ore hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa dell’incendio che lunedì ha interessato lo stabilimento della società Caviro Extra di via Convertite a Faenza". La nota è stata diramata ieri dall’azienda: "La nostra solidarietà va anche alle imprese e ai lavoratori delle tante aziende che operano nella zona e che hanno dovuto interrompere le attività. I protocolli di sicurezza e di evacuazione del sito, prontamente attivati, hanno fatto sì che nessuna persona sia stata coinvolta neppure in minima parte dall’evento. Seppur di fronte agli ingenti danni subiti, ci conforta il fatto che la salute delle persone è stata salvaguardata, valore per noi primario (...) Ringraziamo ancora una volta i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo, l’Arpae e il Comune".