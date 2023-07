Ravenna, Alberto Albonetti dal video con la premier Meloni al salone di bellezza abusivo

Ravenna, 19 luglio 2023 – Un salone di bellezza, con un locale dedicato all’attività di parrucchiere e uno a quella di estetista con tanto di sala d’attesa e pure diversi clienti che aspettavano il loro turno. Il tutto ricavato nel ripostiglio di un’abitazione di San Pietro in Vincoli, senza autorizzazioni.

L’abitazione dove sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Ravenna è quella di un volontario, divenuto celebre per un video dei giorni dell’alluvione, che lo vedeva impegnato a raccogliere il fango a Ghibullo, salutando con entusiasmo l’arrivo del premier Giorgia Meloni.

Lui è Alberto Albonetti e ora è stato multato per 1.700 euro con tanto di chiusura del salone di bellezza, che aveva allestito a casa senza le necessarie autorizzazioni, e rischia una segnalazione all’Autorità giudiziaria, qualora i locali non risultassero idonei a ospitare un’attività commerciale. Durante l’alluvione, immortalato in un video, l’uomo aveva accolto il premier Meloni, dividendo il popolo del web per le sue critiche all’Amministrazione locale.