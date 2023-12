Video su allevamento, "non diffamarono"

Di mezzo c’è un colosso del made in Italy: nientedimeno che il Consorzio del prosciutto di Parma. E il blitz in uno degli allevamenti della filiera (si trova a Bertinoro), era sfociato in un’accusa di diffamazione aggravata in concorso. Uguale a richiesta di condanna della procura ravennate a tre mesi a testa per gli imputati. Con il rischio di dovere poi pagare in separata sede gli ingenti danni di immagine lamentati dal Consorzio: perché il materiale, attraverso il web, aveva raggiunto potenzialmente tutto il mondo con conseguenti ripercussioni economiche.

Ma nella tarda mattinata di ieri il giudice Federica Lipovscek, così come chiedeva la difesa (avvocati Lorenzo Valgimigli e Filippo Plazzi), ha assolto entrambi gli accusati perché "il fatto non costituisce reato", applicando in buona sostanza la scriminante del diritto di critica e di cronaca.

A beneficiarne, un 45enne di Faenza e un 44enne di Cervia. Il procedimento, dopo una prima fase a Bologna, per competenza territoriale era stato trasmesso a Ravenna. Secondo il decreto di citazione a giudizio, i due, assieme a una terza persona non identificata, avevano leso l’immagine del Consorzio, il primo come portavoce dell’associazione ’Essere animali’ e l’altro come ’responsabile investigazione’ della medesima associazione. In sintesi attraverso un sito creato ad arte (www.prosciuttocrudele.it), avevano inserito sul web i risultati di una inchiesta definita "choc".

Al centro della questione, un video esattamente di 4 minuti e 18 secondi nel quale venivano mostrate immagini del blitz nell’allevamento forlivese con "animali sofferenti, maltrattati, non curati, abbandonati". In particolare la voce narrante del servizio, li aveva indicati quali suini destinati a diventare "prosciutto di Parma", associando le immagini a una scritta esplicita: "prosciutto crudele di Parma". E, per corroborare il concetto, il tutto era stato arricchito con il caratteristico logo ellissoidale del Consorzio; inoltre al montaggio erano stati accostati anche i dati legati alla produzione e alla commercializzazione del celeberrimo prosciutto. Il link con il servizio in questione, era stato pubblicizzato non solo attraverso canali social come Facebook, Instagram e Twitter: ma pure con comunicati stampa vergati ad hoc.

Il Consorzio - parte civile con l’avvocato Massimo Piazza - nella sua querela aveva in buona sostanza censurato l’opera divulgativa per via dell’accostamento della sua immagine a quella dell’allevamento. Il fatto è che del Consorzio fanno parte solo prosciuttifici e non gli allevamenti per i quali esistono peraltro dei rigidi disciplinari consortili: ma i controlli sul loro rispetto, sono di competenza di altri.

La difesa da parte sua si è concentrata sulla possibilità di applicare al video in questione la scriminante in parte del diritto di critica per le opinioni espresse e in parte del diritto di cronaca per i fatti esposti. Il giudice, in attesa del deposito delle motivazioni, sembra avere condiviso tale interpretazione giuridica del caso.

Andrea Colombari