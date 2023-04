Vie Granarolo e Convertite, cambia la viabilità

Continuano i lavori di asfaltatura lungo via Granarolo a Faenza. Da martedì 11 a giovedì 13 aprile, salvo modifiche legate al maltempo, è in programma la seconda fase dell’intervento che interessa via Granarolo, via Giovanni Paolo II e via Degli Olmi. Le strade saranno chiuse all’altezza della rotatoria di intersezione con via Granarolo dalle 6 alle 17, a esclusione dei mezzi di soccorso. Da giovedì 13, invece, iniziano i lavori di manutenzione straordinaria in via Convertite. Il cantiere interesserà circa 1.700 metri di asfalto, dall’incrocio con la strada provinciale via Lugo fino a quello con via della Boaria. Secondo il cronoprogramma dell’intervento, del costo di circa 350mila euro, i lavori dureranno fino a venerdì 21 aprile.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, nel tratto di via Convertite interessato dai lavori, da via della Boaria all’incrocio con via Lugo, i mezzi pesanti non potranno transitare. Le modifiche alla viabilità prevedono da giovedì 13 a venerdì 14, tra le 7 e le 18, la chiusura al traffico dell’intero tratto stradale (da via della Boaria a via Lugo) tranne per residenti e mezzi di soccorso. Da lunedì 17 fino a venerdì 21 aprile le chiusure al traffico saranno continuative. Lunedì 17 e martedì 18, il tratto stradale interessato dai lavori sarà dall’incrocio con via Lugo a quello con via Celletta. Sarà garantita la viabilità ordinaria in entrata e in uscita da via Celletta su via Convertite lato Faenza. Mercoledì 19 aprile i lavori proseguiranno fino a via Cantrigo. L’intero tratto stradale, dall’incrocio di via Lugo, sarà chiuso al traffico. Verrà garantito l’accesso su via Cantrigo da via Convertite lato Faenza. Giovedì 20 e venerdì 21 (fino alle 18), via Convertite, da via Lugo fino a via della Boaria, sarà chiusa al traffico.