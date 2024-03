"Vie Monti e Pana. Stop a nuove lottizzazioni"

Fermare le lottizzazioni nelle aree alluvionate. A chiederlo è Faenza Ecologica: "Alla luce delle dichiarazioni del presidente Bonaccini facciamo presente che la lottizzazione in via Monti a Faenza, approvata a fine febbraio dal Consiglio comunale di Faenza con voti unanimi, si trova in una zona allagata a maggio. Chiediamo di fermare questa lottizzazione". Faenza Ecologica si sofferma poi su un altro progetto: "La Giunta ha approvato un’altra lottizzazione, in via Pana area Casino Placci. L’area è stretta tra il fosso Vecchio e l’A14. Almeno 34mila mq di campagna spariranno. Questa zona è a rischio alluvioni (P2, poco frequenti), ma vista l’emergenza climatica potrebbero essere molto più frequenti di quanto previsto".