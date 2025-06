"Vige ancora l’anarchia sul lungomare"

Critiche dall’opposizione a firma dei consiglieri di FDI Annalisa Pittalis e Gino Guidi: "Durante il week end appena trascorso abbiamo constatato la totale inefficacia e inadeguatezza delle recenti ordinanze, seguite solo in parte, e più specificatamente solo dai locali del centro. Sul lungomare vige l’anarchia, i vocalist hanno continuato a lavorare indisturbati nelle zone in cui quella era l’unica restrizione adottata, per il resto alcuni continuano ad utilizzare stabilimenti balneari sul demanio pubblico come fossero discoteche private, indipendentemente dalla loro ubicazione. L’ amministrazione avrebbe dovuto muoversi per tempo, lavorando su ordinanze che andassero nella direzione di un modello d’ offerta completamente diverso da quello in auge".

