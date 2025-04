Vigilanza notturna anche nelle aree verdi e nei parchi

Il Comune di Russi estende la vigilanza notturna anche alle aree verdi e ai parchi cittadini. L’ente ha infatti prorogato l’affidamento del servizio alla ditta Cittadini dell’Ordine Spa per i prossimi tre anni (dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2028). Rispetto al precedente contratto, il servizio di controllo notturno, che già prevedeva l’ispezione esterna presso gli edifici e luoghi pubblici (scuole, stazione, impianti sportivi, cimitero), dal 1° aprile sarà esteso anche ai parchi e alle aree verdi cittadine.

La novità fa seguito anche alle richieste, pervenute da parte della cittadinanza, di aumentare il monitoraggio delle aree potenzialmente soggette ad atti di vandalismo, schiamazzi o attività illecite, durante le ore serali e notturne. Come in passato, la vigilanza notturna integra e non sostituisce le attività della Polizia Locale e delle altre Forze dell’ordine. Le guardie giurate svolgeranno infatti attività di vigilanza priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare le forze dell’ordine. La sorveglianza sarà effettuata tutti i giorni della settimana, con passaggi in orari sempre diversi, e comprenderà la segnalazione alle forze dell’ordine di eventuali attività sospette a Russi e frazioni.

Già nel 2023 Russi aveva aderito al protocollo ‘Mille occhi sulla città’, sottoscritto con la Prefettura di Ravenna per incrementare il livello di sicurezza delle città, attraverso una costante azione sinergica tra le guardie giurate dei vari Istituti di vigilanza e le Forze di Polizia, alle quali vengono segnalate, attraverso procedure standardizzate, le situazioni di rilievo o meritevoli di essere verificate e approfondite, sia a fini preventivi che di repressione dei reati. "Dopo l’adesione al protocollo provinciale ‘Mille occhi sulla città’ – commenta l’assessore alla Polizia locale Filippo Plazzi –, l’Amministrazione comunale continua a investire sulla tutela della sicurezza pubblica, ampliando le aree sottoposte a monitoraggio. Si tratta di una iniziativa concreta, che non ha solo lo scopo di evitare fenomeni di vandalismo e microcriminalità, ma anche di aumentare nei cittadini il senso di sicurezza".