Ravenna, vigile a processo: “Per ripicca cancellò migliaia di file sui punti patente”

Ravenna, 4 febbraio 2025 – Il provvedimento glielo aveva vergato l’allora sindaco Michele de Pascale: “Il definitivo trattenimento dell’arma da fuoco”, vi si legge. Ovvero una Beretta 98 con 2 caricatori e 30 proiettili calibro 9x21. Il trasferimento in ufficio era stata la diretta conseguenza. Per la precisione, ufficio ’Verbali e Depositeria’. Ecco spiegato il contesto del processo, iniziato nei giorni scorsi, che vede un agente scelto della polizia locale a processo per danneggiamento di dati informatici utilizzati da ente pubblico. Perché, sostiene l’accusa, per ripicca aveva cancellato migliaia di mail (cinque gli anni interessati) con i dati utili ai fini della decurtazione dei punti patente in ragione di infrazioni al codice della strada. La tesi del diretto interessato mira a dimostrare che in realtà si era trattato di un errore involontario legato a una scarsa formazione per operare con le nuove credenziali. Per sapere come il tribunale inquadrerà il caso, bisognerà attendere l’udienza fissata per marzo (il Comune si è già costituito parte civile con l’avvocato Alessandra Ponseggi).

Nel frattempo proveremo a ripercorrere la vicenda partendo dalla relazione del comando di piazza Mameli inoltrata il 10 marzo del 2023 alla procura distrettuale di Bologna, competente per il tipo di reato contestato, e alla questura di Ravenna. Le anomalie erano emerse il 7 febbraio di quell’anno: riguardavano la casella postale istituzionale. Si tratta di un indirizzo di particolare rilevanza dato che raccoglie appunto i dati utili alle decurtazioni sulle patenti ed è appannaggio dei soli addetti all’ufficio Verbali. In particolare da un primo accertamento, era emerso che erano state cancellate le cartelle relative agli anni 2019, 2020, 2021, e 2022; mentre la cartella del 2023, pur ancora esistente, non conteneva più dati. Inoltre le mail in attesa di essere ancora elaborate, erano state tutte indicate come ’lette’ sebbene nessuno tra gli operatori le avesse vagliate. Ecco che allora era stata coinvolta la ditta esterna che per il Comune svolge assistenza informatica: le operazioni di back-up erano cominciate la sera del 7 febbraio ed erano terminate il pomeriggio dell’8.

Come chiarito in aula dal comandante del Corpo Andrea Giacomini, con il back up è stato possibile recuperare tutti i dati: del resto tale procedura consente di mettere al sicuro le pratiche da minacce alla sicurezza informatica come virus e malware. Le situazioni più critiche avevano riguardato le mail ancora da trattare, un centinaio in tutto: ma pure qui il problema era stato risolto. Dunque la grana maggiore era arrivata con l’interruzione delle attività di tale ufficio per due giorni: ma non c’erano state ripercussioni sui punti da decurtare: ciò naturalmente non ha fatto venire meno la contestazione penale.

Da ulteriori approfondimenti era emerso che l’agente ora sotto processo si era collegato alla mail il 7 febbraio alle 8.51 e aveva effettuato una cancellazione cospicua di dati fino alle 13.40. Secondo i tecnici, inoltre, l’accesso era stato realizzato da postazione esterna. In particolare dall’abitazione dell’imputato il quale in quel momento era in malattia (era stato trasferito al nuovo incarico da appena sei giorni). Per l’accusa, la sua condotta difficilmente è inquadrabile in un errore dato che per cancellare le cartelle, occorre selezionare più comandi. E che comunque da quasi 10 anni l’uomo usava la mail di servizio visto che era stato assunto nel 2014.

a.col.