Vigili del Fuoco di Cervia Spegnono Incendio nell'ex Colonia Varese a Milano Marittima

Alle 20 di venerdì una squadra dei Vigili del Fuoco di Cervia è intervenuta per un incendio sviluppatosi all’interno dell’ex Colonia Varese, struttura abbandonata (di proprietà della Regione) a Milano Marittima. L’ntervento delle squadre ha garantito lo spegnimento delle fiamme per evitare il propagarsi dell’incendio alla pineta circostante, che non è stata toccata.

Presenti sul posto la polizia locale di Cervia e i carabinieri. Non ci sono stati feriti. Non è escluso che il fuoco derivi dalla presenza di persone senza fissa dimora nell’immobile.